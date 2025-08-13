Православная церковь в Америке проведет молебны перед саммитом Путина и Трампа

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Особые службы организуют в ключевых храмах Аляски с 12 по 14 августа.

Православная церковь в Америке проведет молебны перед саммитом Путина и Трампа

Фото: AP/ТАСС

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Ситкинская и Аляскинская епархия Православной церкви в Америке объявила о проведении серии специальных богослужений накануне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается 12 августа на официальном сайте церкви.

По информации епархии, пастырское распоряжение о проведении «Трехдневного восхождения заступничества» с 12 по 14 августа отдал епископ Ситкинский и Аляскинский Алексий. Кульминацией станет 15 августа — день саммита, когда лидеры государств встретятся. Архиепископ отметил, что переговоры на Аляске символичны, поскольку эта земля долгое время была «мостом» между Россией и Америкой, соединенным православной верой.

Молебны пройдут по всему штату, но особые службы состоятся в трех значимых религиозных местах: перед мощами святой Ольги Кветлукской в Кветлуке, перед мощами преподобного Германа Аляскунского в Свято-Воскресенском соборе Кадьяка и перед Ситкинской иконой Божией Матери в Свято-Михайловском соборе Ситки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске.

