Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 972 0

О планах киевского режима предупредили в Минобороны РФ.

Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Минобороны России заявило о возможной провокации Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Соответствующую информацию оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

По имеющейся у Минобороны информации, полученной сразу по нескольким каналам, в город Чугуев Харьковской области 11 августа была доставлена группа западных журналистов под прикрытием подготовки репортажей о жизни местного населения в прифронтовой зоне. Журналисты прибыли на автотранспорте СБУ.

«Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу „зафиксировать“ завезенные западные журналисты», — рассказали в ведомстве.

Готовящаяся провокация, как уточняется, направлена киевским режимом на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и срыв предстоящих переговоров между Путиным и Трампом, которые будут касаться, в частности, украинского вопроса. Минобороны также допускает, что подобные действия могут быть проведены не только в Чугуеве, но и в других населенных пунктах, контролируемых украинскими властями.

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске в Анкоридже — крупнейшем городе штата. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев не признает решения, которые будут приняты на предстоящих переговорах США и России по украинскому вопросу без ее участия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Встреча Путина и Трампа
12 авг
В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске
12 авг
Зеленский отказался признавать решения саммита США и России на Аляске
12 авг
Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины
12 авг
Бывший вице-губернатор Аляски Леман: надеюсь, что РФ и США договорятся
12 авг
Мир за квадратные метры: Киев может отказаться от потерянных территорий
12 авг
Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США
12 авг
Западная пресса пугает киевский режим перед встречей Путина и Трампа
12 авг
Хегсет допустил, что для мира на Украине потребуются уступки
12 авг
Аляска переживает наплыв туристов и журналистов перед встречей Путина и Трампа
12 авг
Экс-помощник Буша-младшего Грэм: лишних людей на переговорах Путина и Трампа не будет
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

21:40
Попала в детдом: проживавшей на Украине девочке помогли воссоединиться с мамой в РФ
21:18
«Я не спилась»: Ивлеева рассказал об изменениях в жизни после «голой» вечеринки
21:00
Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
20:34
В Курской области запустили 500-ю базовую станцию по проекту УЦН
20:24
В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске
20:03
Во Владикавказе мужчина пытался забить собаку молотком в парке развлечений

Сейчас читают

Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
Семья давно смирилась с утратой: Иосиф Пригожин о гибели своего зятя на СВО
«Мы заслужили эту победу»: Алексей Чадов отсудил 74 миллиона у бывшего друга
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс