Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
О планах киевского режима предупредили в Минобороны РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Минобороны России заявило о возможной провокации Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Соответствующую информацию оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.
По имеющейся у Минобороны информации, полученной сразу по нескольким каналам, в город Чугуев Харьковской области 11 августа была доставлена группа западных журналистов под прикрытием подготовки репортажей о жизни местного населения в прифронтовой зоне. Журналисты прибыли на автотранспорте СБУ.
«Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу „зафиксировать“ завезенные западные журналисты», — рассказали в ведомстве.
Готовящаяся провокация, как уточняется, направлена киевским режимом на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и срыв предстоящих переговоров между Путиным и Трампом, которые будут касаться, в частности, украинского вопроса. Минобороны также допускает, что подобные действия могут быть проведены не только в Чугуеве, но и в других населенных пунктах, контролируемых украинскими властями.
Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске в Анкоридже — крупнейшем городе штата. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев не признает решения, которые будут приняты на предстоящих переговорах США и России по украинскому вопросу без ее участия.
