В Русском центре на Аляске отметили интерес местных жителей к РФ 

Местные жители проявляют теплое отношение к русской культуре и истории.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Konrad Wothe; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Представитель Русского культурного центра на Аляске Ирина Дергулева рассказала 5-tv.ru, что интерес к России среди жителей штата остается высоким.
«Очень большой интерес в любом случае и к русским, и к России. Многие относятся положительно», — отметила она, подчеркивая устойчивые культурные связи между народами.
Дергулева напомнила, что Аляска некогда принадлежала России, и это оставило заметный след в облике региона: русские дома, церкви, памятники, бытовая утварь и даже элементы уклада жизни. В Анкоридже корреспондент отмечал парк с березами, напоминающий российские пейзажи, а также торговый центр Russian Jack Plaza рядом с собором Святого Иннокентия, где можно найти привычные россиянам товары и продукты.
Русский культурный центр регулярно организует памятные мероприятия, посвященные героям Великой Отечественной войны, и участвует в возложении цветов к советским памятникам. Православная вера остается важным связующим элементом для общин и помогает поддерживать традиции.
Контекстуально важным считается и предстоящая встреча президентов России и США 15 августа в Анкоридже, о которой ранее сообщали Белый дом и российские официальные лица. По информации СМИ, саммит может пройти на базе Эльмендорф-Ричардсон, а стороны уже ведут подготовительные переговоры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что МИД отметил усиление террористической активности ВСУ перед саммитом РФ и США
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 авг
- Виктор Орбан: Украина уже проиграла в войне
- 13 авг
- Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации
- 13 авг
- МИД отметил усиление террористической активности ВСУ перед саммитом РФ и США
- 13 авг
- Путин и Трамп могут встретиться на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже
- 13 авг
- Ни дня без провокаций: как Украина планирует сорвать переговоры РФ и США
- 13 авг
- Православная церковь в Америке проведет молебны перед саммитом Путина и Трампа
- 13 авг
- «Трамп их разнес»: французский политик заявил о срыве плана ЕС по Украине
- 13 авг
- В Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины
- 13 авг
- «Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа
- 12 авг
- Где Киев устроит провокации в день встречи Путина и Трампа — мнение политолога
Читайте также
77%
Нашли ошибку?