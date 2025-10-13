За большой вклад: Трампу присвоят высшую государственную награду Египта

Александра Якимчук
Нобелевским лауреатом мира президент США, вопреки ожиданиям многих, не стал.

За что Трап получит египетский орден

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

Дональду Трампу присвоят высшую государственную награду Египта

Президенту США Дональду Трампу присвоят высшую государственную награду Египта. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил пресс-секретарь египетского лидера Ахмед Фахми.

«Президент (Египта. — Прим. ред.) Абдель Фаттах ас-Сиси решил представить президента США Дональда Трампа к ордену Нила», — проинформировал Фахми.

Он пояснил, что данной награды американский лидер был удостоен за большой вклад в урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой была обстановка в Тель-Авиве перед прибытием Трампа в Израиль. Ради важного гостя с самого утра была перекрыта одна из главных дорог Тель-Авива, которая ведет в Иерусалим. А также в аэропорту Бен-Гурион освободили терминал № 1.

Кроме того, сообщали, что Дональд Трамп выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за его слова о Нобелевской премии мира. Почетная награда была вручена не американскому лидеру, а венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

