«Ему этого не надо»: Силуанов отказался от Нобелевской премии

Главе Минфина достаточно поддержки парламента.
Фото: © РИА Новости/Александр Миридонов
В Госдуме заявили об отказе Антона Силуанова от Нобелевской премии
Министр финансов России Антон Силуанов отказался от получения Нобелевской премии. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.
«Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Ему этого не надо», — заявил Володин, указав, что министру финансов достаточно поддержки со стороны парламента России.
До этого в Госдуме высказали мнение, что Нобелевскую премию получают те, кто разрушает государства. В качестве примера там привели Марию Корину Мачадо, оппозиционного экс-депутата венесуэльского парламента. По словам Володина, она «разрушала Венесуэлу» и вела страну к гражданской войне.
