Для Нобелевского комитета политика является приоритетом. Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг в социальной сети Х.

«Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», — написал он.

Также политик добавил, что президент США Дональд Трамп продолжит заключать «мирные сделки», что позволит остановить конфликты в мире и спасти жизни людей.

Дональд Трамп, вероятно, очень хотел получить Нобелевскую премию мира-2025 и вел активную кампанию, чтобы стать лауреатом этой престижной награды. Он не раз публично заявлял, что достоин этой премии, подчеркивая, что никто раньше не смог остановить восемь войн за девять месяцев, как это сделал он.

Однако Нобелевскую премию мира-2025 присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Она — бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы и основатель благотворительной организации «Сумате».

