|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Уиткофф поддержал сохранение контроля РФ над освобожденными территориями

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Урегулирование конфликта на Украине может пойти по сценарию Западного берега реки Иордан.

Россия сможет осуществлять экономический и военный контроль над освобожденными территориями, хотя они номинально останутся в составе Украины. Такую идею предложил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, как сообщает издание The Times.

В публикации говорится о том, что Россия и США обсуждали сценарий урегулирования конфликта, в котором примером может стать контроль Западного берега реки Иордан Израилем.

По информации от собеседников издания, идею Уиткофф предложил во время визита в Москву на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Россия будет осуществлять военный и экономический контроль над освобожденными территориями под своим собственным управлением, имитируя фактическое правление Израиля на палестинской территории», — сообщается в материале.

Встреча Путина и президента США Дональда Трампа назначена на 15 августа 2025 года. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе на Аляске. Основная тема саммита — урегулирование конфликта на Украине и российско-американские отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на вопрос обмена территориями с Украиной в МИД РФ привели в аргумент Конституцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
