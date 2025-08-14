В Дагестане двое мужчин спасли семью в тонущем автомобиле

В машине находился новорожденный ребенок.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Дагестане 19-летний парень и его дядя, спасли семь человек, оказавшихся в автомобиле посреди быстрой горной реки. Машину уносило течением из лишь двое из многочисленных очевидцев, рискуя жизнью, бросились в бурный поток. Уникальные кадры и откровения героев — в репортаже корреспондента «Известий» Данияла Исаева.

Унцукульский район. Селевые потоки, спустившись с гор, сметают все на своем пути. Мощные, ледяные, смертоносные — они превращают дороги в русла, а машины — в беспомощные щепки.

С моста смывает минивэн — внутри большая семья из семи человек, среди них — дети, в том числе новорожденный малыш. Течение уносит машину, салон стремительно заполняется водой, каждая секунда на счету.

На помощь приходят очевидцы. Первыми в воду бросаются 19-летний курсант университета МВД из Омска со своим дядей.

Сносило и саму машину, и двоих мужчин, державших ее из последних сил. По пояс в ледяной воде, голыми руками. Но они не отпустили.

«Племяннику сказал, надо помочь людям. Мы резко переоделись, побежали туда. А когда туда подошли, смотрю — там с другой стороны через окошко — внутри еще дети и женщины там сидят. Ну тогда уже других вариантов не было», — вспоминает один их мужчин — Гаджи Гунашов.

Их отчаянная борьба привлекла внимание. Подоспели другие очевидцы. Вместе они вытащили минивэн с людьми на берег. Всех спасли. И теперь герои скромно рассказывают, как все было.

«Очень большим чудом смогли ее как-то вытащить, потому что, когда мы за нее взялись, ее как-то отдало вбок. Тогда у нас немного получилось ее вытянуть назад. Мы позвали на помощь, кричали, что здесь дети и женщины. Общими усилиями мы смогли вытащить эту машину с людьми из воды. Также после нее мы вытащили еще две-три машины», — говорит Газимагомед Багатаров, племянник Гаджи Гунашова.

И лучшая награда для них — это благодарность спасенных.

