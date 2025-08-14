Штурмовики-контрактники «отрепетировали» захват укрепленных позиций неприятеля. Лучшее видео из зоны СВО

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Опубликовано видео, как штурмовики ВС РФ отработали захват укреппозиций ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В числе прочего, бойцы отрабатывали управление БПЛА.

Служащие по контракту штурмовики группировки войск «Запад» на одном из тыловых полигонов отработали захват укреппозиций противника. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Группы тестировали различные тактики атаки, учитывая рельеф местности и возможное сопротивление неприятеля.

Кроме того, бойцы отрабатывали управление БПЛА, тренировались в рукопашном бою. Особое внимание уделялось также полевой медицине.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
