Вулкан Ключевской может помешать саммиту на Аляске
В регионе введен «оранжевый» код авиационный опасности.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске может помешать вулкан Ключевской. Этим утром он выбросил новое облако пепла.
В регионе введен «оранжевый», почти наивысший код авиационной опасности. Ранее даже согласовали обходные маршруты из стран Азии в Северную Америку, минуя опасную зону. А на западе Аляски вовсе отменили почти все рейсы.
