Вулкан Ключевской может помешать саммиту на Аляске

Эфирная новость 44 0

В регионе введен «оранжевый» код авиационный опасности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске может помешать вулкан Ключевской. Этим утром он выбросил новое облако пепла.

В регионе введен «оранжевый», почти наивысший код авиационной опасности. Ранее даже согласовали обходные маршруты из стран Азии в Северную Америку, минуя опасную зону. А на западе Аляски вовсе отменили почти все рейсы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
14 авг
Мест в отелях нет, сувениры на подходе: Анкоридж готовится к саммиту РФ и США
14 авг
Ушаков назвал украинский кризис центральной темой встречи Путина и Трампа
14 авг
Стало известно время начала встречи Путина и Трампа
14 авг
Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске
14 авг
«Коалиция желающих» призвала усилить давление на Москву
14 авг
В Анкоридже усилены меры безопасности накануне встречи Путина и Трампа
14 авг
Мерц объявил о готовности Киева обсуждать территориальные вопросы
14 авг
Эксперты предсказали позиции рубля после встречи Путина и Трампа на Аляске
13 авг
США ослабили антироссийские санкции до 20 августа в преддверии саммита
13 авг
Уиткофф поддержал сохранение контроля РФ над освобожденными территориями
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Мест в отелях нет, сувениры на подходе: Анкоридж готовится к саммиту РФ и США
13:20
Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в ДНР
13:10
Полный хаос: Сеул за несколько минут затопило из-за шторма
13:00
«Выворачивай карманы»: Леонардо Ди Каприо обыскали на Ибице
12:50
Путин призвал ускорить внедрение передовых беспилотных технологий в бизнес
12:45
Боевика ИГ* Боташева экстрадировали в Россию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс