Путин провел совещание с членами высшего руководства накануне саммита на Аляске

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 68 0

Встреча российского президента с американским лидером состоится 15 августа в 22:30 по московскому времени.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами высшего руководства, правительства России и представителями своей администрации. Встреча была организована для подготовки к предстоящему саммиту российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента», — уточнил он.

Встреча президентов состоится 15 августа на территории авиабазы Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже в 11:30 по местному времени, что соответствует 22:30 по московскому. После разговора лидеров в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков запланированы переговоры делегаций и рабочий завтрак.

На саммите главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Также разговор президентов должен затронуть российско-американские отношения. Эксперты не исключают возможность заключения сделки по Арктике, которая подразумевает совместную добычу ресурсов и выгоду для обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский уже высказался, что он не примет решения, к которым придут Путин и Трамп. Кроме этого, он не намерен идти на территориальные уступки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анкоридж готовится к саммиту РФ и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
14 авг
Путин допустил новые договоренности по контролю над вооружениями с США
14 авг
Путин отметил усилия Трампа по прекращению украинского конфликта
14 авг
Мест в отелях нет, сувениры на подходе: Анкоридж готовится к саммиту РФ и США
14 авг
Ушаков назвал украинский кризис центральной темой встречи Путина и Трампа
14 авг
Вулкан Ключевской может помешать саммиту на Аляске
14 авг
Стало известно время начала встречи Путина и Трампа
14 авг
Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске
14 авг
«Коалиция желающих» призвала усилить давление на Москву
14 авг
В Анкоридже усилены меры безопасности накануне встречи Путина и Трампа
14 авг
Мерц объявил о готовности Киева обсуждать территориальные вопросы
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Битва за жизнь: как выбраться из отбойного течения
15:15
Врачи ХМАО развенчали миф об опасности возрастных родов
15:00
Память по рельсам: в московском метро запустили поезд в честь 90-летия Табакова
14:42
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником
14:29
Путин допустил новые договоренности по контролю над вооружениями с США
14:25
Путин отметил усилия Трампа по прекращению украинского конфликта

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс