Украинский беспилотный летательный аппарат ударил по зданию правительства Белгородской области, повредив фасад и несколько окон. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Слава богу, никто не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Это уже четвертая атака дронов ВСУ на здание правительства области; в результате предыдущих ударов пострадали трое мирных жителей, а также был поврежден легковой автомобиль, который загорелся.

В Белгородской области продолжаются многочисленные атаки беспилотников ВСУ, из-за которых пострадали гражданские. В селе Нечаевка дрон ударил по автомобилю, водитель получил ранения. В селе Разумное в результате атаки по частному дому пострадала женщина. Из-за многократных ударов по центру Белгорода и государственным учреждениям введен дистанционный режим работы и отменены массовые мероприятия на ближайшие дни

Последствия ударов Вооруженных сил Украины включают ущерб зданиям и травмы граждан. Власти региона перевели госучреждения на удаленный режим работы и призвали жителей к осторожности в условиях продолжающихся беспилотных атак.

