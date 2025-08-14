ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Продолжаются массированные удары по мирным территориям региона.

ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Украинский беспилотный летательный аппарат ударил по зданию правительства Белгородской области, повредив фасад и несколько окон. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Слава богу, никто не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Это уже четвертая атака дронов ВСУ на здание правительства области; в результате предыдущих ударов пострадали трое мирных жителей, а также был поврежден легковой автомобиль, который загорелся.

В Белгородской области продолжаются многочисленные атаки беспилотников ВСУ, из-за которых пострадали гражданские. В селе Нечаевка дрон ударил по автомобилю, водитель получил ранения. В селе Разумное в результате атаки по частному дому пострадала женщина. Из-за многократных ударов по центру Белгорода и государственным учреждениям введен дистанционный режим работы и отменены массовые мероприятия на ближайшие дни

Последствия ударов Вооруженных сил Украины включают ущерб зданиям и травмы граждан. Власти региона перевели госучреждения на удаленный режим работы и призвали жителей к осторожности в условиях продолжающихся беспилотных атак.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

