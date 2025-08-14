ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником
Продолжаются массированные удары по мирным территориям региона.
Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинский беспилотный летательный аппарат ударил по зданию правительства Белгородской области, повредив фасад и несколько окон. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Слава богу, никто не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.
Это уже четвертая атака дронов ВСУ на здание правительства области; в результате предыдущих ударов пострадали трое мирных жителей, а также был поврежден легковой автомобиль, который загорелся.
В Белгородской области продолжаются многочисленные атаки беспилотников ВСУ, из-за которых пострадали гражданские. В селе Нечаевка дрон ударил по автомобилю, водитель получил ранения. В селе Разумное в результате атаки по частному дому пострадала женщина. Из-за многократных ударов по центру Белгорода и государственным учреждениям введен дистанционный режим работы и отменены массовые мероприятия на ближайшие дни
Последствия ударов Вооруженных сил Украины включают ущерб зданиям и травмы граждан. Власти региона перевели госучреждения на удаленный режим работы и призвали жителей к осторожности в условиях продолжающихся беспилотных атак.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 авг
- В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали из-за атаки украинского дрона
- 14 авг
- Силы ПВО РФ сбили более 40 украинских дронов над регионами страны за ночь
- 14 авг
- ВСУ ударили по зданию правительства в Белгородской области
- 13 авг
- В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома
- 13 авг
- Силы ПВО РФ сбили 46 украинских дронов над регионами России и Азовским морем
- 13 авг
- В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома
- 12 авг
- Один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе умер в больнице
- 12 авг
- В Татарстане отразили атаку украинских дронов на промышленные объекты
- 12 авг
- Силы ПВО РФ уничтожили 25 украинских дронов над регионами страны
- 12 авг
- Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки ВСУ
Читайте также
72%
Нашли ошибку?