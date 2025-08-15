Уничтожена живая сила противника.

Расчет буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО, уничтожив живую силу неприятеля. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Корректировкой стрельбы занимались расчеты БПЛА, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.

После выполнения боевой задачи военнослужащие из расчета гаубицы Д-30 замаскировали орудие и укрылись в блиндажах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

