Опубликовано видео, как Расчет гаубицы Д-30 сорвал ротацию формирований ВСУ
Уничтожена живая сила противника.
Расчет буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО, уничтожив живую силу неприятеля. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Корректировкой стрельбы занимались расчеты БПЛА, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.
После выполнения боевой задачи военнослужащие из расчета гаубицы Д-30 замаскировали орудие и укрылись в блиндажах.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
