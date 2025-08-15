Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Встреча президентов России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени.

Фото: www.globallookpress.com/Bob Hallinen

Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24. Полет занимал около десяти часов.

Накануне вечером сообщалось, что самолет с журналистами кремлевского пула на борту был готов к отправке. Ранее 5-tv.ru показывал кадры самолета, это был Ил-96.

Саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске начнется около 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет конфликт на Украине.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, после этого состоятся переговоры уже в составе делегаций. В российскую группу вошли Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.

После завершения переговоров Путин и Трамп подведут итоги на пресс-конференции.

