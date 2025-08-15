Осталось меньше суток: встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по мск

Эфирная новость 26 0

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по московскому времени

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Организация столь высокой встречи — настоящий вызов для американских спецслужб.

Считанные часы остаются до исторического саммита России и США на Аляске. Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме.

Сначала лидеры проведут личную встречу тет-а-тет. Затем к переговорам присоединятся делегации. Организация столь высокой встречи — настоящий вызов для американских спецслужб. Несколько сотен агентов обеспечивают порядок в штате. Кроме того, в целях безопасности, в городе ограничили движение транспорта и закрыли воздушное пространство.

