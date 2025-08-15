Осталось меньше суток: встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по мск
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по московскому времени
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Организация столь высокой встречи — настоящий вызов для американских спецслужб.
Считанные часы остаются до исторического саммита России и США на Аляске. Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме.
Сначала лидеры проведут личную встречу тет-а-тет. Затем к переговорам присоединятся делегации. Организация столь высокой встречи — настоящий вызов для американских спецслужб. Несколько сотен агентов обеспечивают порядок в штате. Кроме того, в целях безопасности, в городе ограничили движение транспорта и закрыли воздушное пространство.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 авг
- «Бывал я тут уже»: Лавров прибыл на Аляску в толстовке с надписью «СССР»
- 15 авг
- Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
- 15 авг
- Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
- 15 авг
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел на Аляску
- 15 авг
- НАТО, Европа, Киев — за бортом: последние прогнозы и ожидания накануне встречи Путина и Трампа
- 15 авг
- «Пора либо смириться, либо заткнуться»: Бессент — европейским коллегам накануне встречи Путина и Трампа
- 15 авг
- Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже
- 15 авг
- Всем смотреть наверх: борт российской делегации скоро прибудет на Аляску
- 14 авг
- «Два больших босса»: Орбан о встрече Путина и Трампа
- 14 авг
- Журналисты кремлевского пула вылетели на Аляску
Читайте также
94%
Нашли ошибку?