Амбициозный прогноз: чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире

Эфирная новость 88 0

Встреча Путина и Трампа может стать новой отправной точкой в отношениях США и РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Обе делегации относятся к переговорам с осторожным оптимизмом.

Встреча президентов пройдет, в том числе, при участии делегаций. Что говорит о масштабах повестки — от санкций и экономики до Арктики и стратегической стабильности. Особое внимание украинскому конфликту и вероятным договоренностям по контролю над вооружениями. Какие прогнозы делают эксперты? И сумеют ли государства снова стать ближе? Из Анкориджа корреспондент «Известий» Максим Прихода.

К этому крошечному, по меркам США городку, в Анкоридже всего примерно 300 тысяч населения, сейчас прикованы взгляды всего мира. Ожидается, что переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа должны положить начало не только мирному урегулированию украинского конфликта, но и стать новой отправной точкой в отношениях двух великих держав. Прогноз — амбициозный.

Если команда Байдена полностью отрицала возможность диалога, то новая американская администрация с первых дней пыталась наладить контакт. Череда звонков, визиты спецпосланников, переговоры на уровне делегаций. И вот теперь — кульминация. Встреча на высшем уровне.

Обе делегации подходят к переговорам с осторожным оптимизмом. Помощник российского президента Юрий Ушаков заранее отметил: настрой — деловой. В приоритете — сближение позиций. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул: хорошо, что можно говорить без посредников.

«Важно, что диалог продолжается, надеемся на конструктивный диалог. Очень много дезинформации о России и, безусловно, есть важная возможность донести четко позицию России до американской стороны», — пояснил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

А Трамп перед вылетом на Аляску дополнил:

«Я думаю, что президент Путин установит мир. Думаю, что и Зеленский согласится на это. Если все это удастся наладить, то будет здорово», — отметил американский президент.

Очевидно, что в центре внимания — урегулирование украинского конфликта. Именно «предложение, которое можно обсуждать», и привело российскую делегацию на противоположный берег Берингова пролива, и уже сейчас американские мейнстримовые СМИ называют встречу на Аляске большой победой российского лидера.

«Россия и Украина договорились: саммит Трампа — большая победа для Путина», — пишет The New York Times.

Больше всего Украину и Запад сейчас волнует вопрос территориальных уступок, там даже обреченно признают: это неизбежно. Британские аналитики открыто заявляют, что ВСУ до сих пор не могут оправиться от нашего дерзкого прорыва.

«Если русские возьмут Краматорск, по сути, в их руках окажется весь Донбасс. Им удалось продвинуться довольно далеко, примерно на 15–20 километров, что в условиях этого конфликта — внушительное расстояние», — заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк.

Однако незадолго до встречи во время телефонного разговора с европейскими коллегами Трамп якобы заявил, что территориальный вопрос обсуждать сейчас не будут. Возможно, он сказал это лишь для того, чтобы унять вой с другой стороны земного шара, который, чем ближе саммит, тем громче. Мерц, Макрон, Стармер — все, кого забыли спросить, — в панике.

«Ситуация сложная, потому что мы имеем дело не только с российским президентом, но и с американским, относительно которого мы не можем быть уверены, действительно ли для него важны будущее и безопасность Украины и Европы», — заявил бывший посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

Владимир Путин в преддверии встречи тоже совершил несколько международных звонков, и зарубежные партнеры России эти переговоры очень ждут.

«Политический Запад впал в панику и стал все больше склоняться к мирным переговорам», — пишет InfoBRICS.

Впрочем, и помимо Украины у двух великих держав хватает тем для обсуждения: от стратегической безопасности до взаимной торговли, от авиасообщения до восстановления работы посольств — получить визы для журналистов даже на этот саммит было непросто.

«США постепенно отменяют санкции, больше не вводя их против новых компаний. Возможно, это сигнал России о заинтересованности в экономическом сотрудничестве. Трамп сам сказал, что он мог бы снова вести бизнес с Россией даже без разрешения этого конфликта», — отметил профессор Кельнского университета, политолог Томас Йегер.

Свои прогнозы, точнее, надежды относительно того, что произойдет в следующие часы в Анкоридже, высказывают и простые жители — те, кто несет в себе часть русской культуры: прихожане собора Святого Иннокентия, которые всю неделю молились о том, чтобы переговоры прошли успешно.

«У нас есть что-то общее, у нас есть общая история, а там, где есть общая история, возможно, будет и большее взаимопонимание», — поделился архиепископ Алексий.

И несмотря на то, что в каждом из вопросов, которые будут обсуждать лидеры двух стран, много противоречий, нельзя не отметить явное желание обеих сторон договориться. Оно прослеживается не только в предварительных заявлениях, но и в символизме места действия. Саммит пройдет под звон православных колоколов, под шелест берез — в месте, которое когда-то было Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Захарова с иронией сравнила лося у саммита на Аляске с Зеленским
15 авг
Организация в кратчайшие сроки: где поселили журналистов на Аляске
15 авг
Осталось меньше суток: встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по мск
15 авг
«Бывал я тут уже»: Лавров прибыл на Аляску в толстовке с надписью «СССР»
15 авг
Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
15 авг
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
15 авг
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел на Аляску
15 авг
НАТО, Европа, Киев — за бортом: последние прогнозы и ожидания накануне встречи Путина и Трампа
15 авг
«Пора либо смириться, либо заткнуться»: Бессент — европейским коллегам накануне встречи Путина и Трампа
15 авг
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
Захарова с иронией сравнила лося у саммита на Аляске с Зеленским
11:20
Нейросеть будет помогать врачам искать опухоль мозга
11:06
Экозарядка: так ли полезны в быту портативные солнечные панели
10:55
Организация в кратчайшие сроки: где поселили журналистов на Аляске
10:40
Ожесточенное противостояние: протестующие в Сербии нападают на полицейских
10:22
Десятки пострадавших и тысячи эвакуированных: юго-восток Китая ушел под воду

Сейчас читают

«Бывал я тут уже»: Лавров прибыл на Аляску в толстовке с надписью «СССР»
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс