Захарова с иронией сравнила лося у саммита на Аляске с Зеленским

Захарова: Зеленский уже не знает, что придумать
Фото, видео: 5-tv.ru
Дипломат пошутила, что украинский лидер пытается попасть на переговоры России и США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 августа прокомментировала появление лося у места проведения саммита на Аляске, сравнив его с попыткой президента Украины Владимира Зеленского попасть на переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал дипломата.
«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала Захарова, прикрепив к посту видео, на котором животное пытается попасть на территорию военной базы, где состоится встреча президентов России и США.
Ранее The Wall Street Journal писала, что американский лидер Дональд Трамп опасался, будто присутствие Зеленского могло сорвать переговоры с Владимиром Путиным. Трамп, анонсировавший встречу с российским президентом 8 августа, выразил надежду, что предстоящий диалог пройдет успешно.
Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что сохранение общения с США имеет большое значение, но не менее важно, чтобы позиция России была услышана. По его словам, подобный уровень взаимодействия был невозможен при администрации Джо Байдена.
