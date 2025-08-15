Захарова с иронией сравнила лося у саммита на Аляске с Зеленским

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Захарова: Зеленский уже не знает, что придумать

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Дипломат пошутила, что украинский лидер пытается попасть на переговоры России и США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 августа прокомментировала появление лося у места проведения саммита на Аляске, сравнив его с попыткой президента Украины Владимира Зеленского попасть на переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал дипломата.

«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала Захарова, прикрепив к посту видео, на котором животное пытается попасть на территорию военной базы, где состоится встреча президентов России и США.

Ранее The Wall Street Journal писала, что американский лидер Дональд Трамп опасался, будто присутствие Зеленского могло сорвать переговоры с Владимиром Путиным. Трамп, анонсировавший встречу с российским президентом 8 августа, выразил надежду, что предстоящий диалог пройдет успешно.

Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что сохранение общения с США имеет большое значение, но не менее важно, чтобы позиция России была услышана. По его словам, подобный уровень взаимодействия был невозможен при администрации Джо Байдена.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
