Песков: урегулирование конфликта на Украине будет главной темой саммита РФ и США

До начала переговоров Путина и Трампа остаются считанные часы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Ключевым вопросом на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования», — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, по пути на Аляску глава государства будет формулировать тезисы по всем вопросам, которые планирует обсудить с Трампом. Среди них не только аспекты урегулирования ситуации на Украине, но и российско-американские отношения, возможные инициативы экономического сотрудничества, а также региональные и международные темы.
Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа около 11:00 по местному времени (22:00 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Как рассказал Песков, сначала лидеры РФ и США проведут беседу тет-а-тет с участием помощников, затем состоятся переговоры в составе делегаций. После этого Путин и Трамп примут участие в совместной пресс-конференции, уточнил Песков.
