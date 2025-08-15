Путин прибыл на Аляску
Вскоре лидеры РФ и США начнут переговоры.
Фото, видео: Алексей Никольский/POOL/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Анкоридж на Аляске.
Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа около 11:00 по местному времени (22:00 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сначала лидеры РФ и США проведут беседу тет-а-тет с участием помощников, затем состоятся переговоры в составе делегаций.
Известно, что в состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Также известно, что после этого Путин и Трамп примут участие в совместной пресс-конференции.
Основное внимание лидеры уделят ситуации на Украине и российско-американским отношениям, а также обсудят более широкие темы, связанные с обеспечением международной безопасности и мира.
По словам Пескова, переговоры Путина и Трампа могут занять около шести-семи часов.
В преддверии саммита РФ и США в Анкоридже усилили меры безопасности. Для контроля воздушного пространства в небо подняли специальный стратостат. Кроме того, в город стянули даже силовиков из других штатов.
