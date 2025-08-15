Путин прибыл на Аляску

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 392 0

Вскоре лидеры РФ и США начнут переговоры.

Срочная новость

Фото, видео: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Анкоридж на Аляске.

Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа около 11:00 по местному времени (22:00 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сначала лидеры РФ и США проведут беседу тет-а-тет с участием помощников, затем состоятся переговоры в составе делегаций.

Известно, что в состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Также известно, что после этого Путин и Трамп примут участие в совместной пресс-конференции.

Основное внимание лидеры уделят ситуации на Украине и российско-американским отношениям, а также обсудят более широкие темы, связанные с обеспечением международной безопасности и мира.

По словам Пескова, переговоры Путина и Трампа могут занять около шести-семи часов.

В преддверии саммита РФ и США в Анкоридже усилили меры безопасности. Для контроля воздушного пространства в небо подняли специальный стратостат. Кроме того, в город стянули даже силовиков из других штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Свитера с надписью «СССР» раскупили после того, как его надел Сергей Лавров
15 авг
Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом США и РФ
15 авг
Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян прилетел на Аляску
15 авг
Песков: урегулирование конфликта на Украине будет главной темой саммита РФ и США
15 авг
Переговоры Путина и Трампа могут занять около семи часов
15 авг
В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом РФ и США
15 авг
«Ставки высоки»: Трамп высказался о предстоящем саммите
15 авг
Захарова с иронией сравнила лося у саммита на Аляске с Зеленским
15 авг
Организация в кратчайшие сроки: где поселили журналистов на Аляске
15 авг
Амбициозный прогноз: чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире
+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:11
Свитера с надписью «СССР» раскупили после того, как его надел Сергей Лавров
20:55
Путин прибыл на Аляску
20:55
Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом США и РФ
20:42
MAX возглавил рейтинги App Store и Google Play
20:27
Умерла 31-летняя блогер Ната Лайм
20:12
Минобороны назвало провокацией информацию об ударе ВС РФ по рынку в Сумах

Сейчас читают

Суд приговорил экс-главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам тюрьмы
Время внутреннего поиска: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 августа
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс