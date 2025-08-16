Встреча на вершине мира: как Аляска проживает саммит Россия-США

Встреча такого уровня для небольшого Анкориджа, это событие десятилетия. Город заполнили тысячи туристы, сотни репортеров со всего мира. Успели подготовиться даже противники этих переговоров. Только вот непонятно почему они против события, которое может остановить боевые действия на территории далекой Украины. Из столицы Аляски репортаж специального корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Персонал военной базы Эльмендорф-Ричардсон — по стойке смирно. Да что там, весь мир замер в ожидании и внимательно следит за встречей лидеров России и США. В пресс-центре ажиотаж. Коллеги с разных концов планеты пытаются занять лучшие места.

Камеры выстроились в три этажа. Журналисты готовятся ловить каждое слово. Так выглядит зал для пресс-конференции, которая должна состояться сразу после завершения переговоров. Сам же он поделен ровно пополам. Здесь места для российской прессы. С противоположной стороны — для американской.

Однако много здесь и представителей европейских стран. Журналист BBC Стив Розенберг не скрывает: он не знает, чего ждать от этих переговоров, возможных сценариев — десятки!

«Неделю назад никто же не ожидал, что будет саммит на Аляске. И бац, вот мы здесь, на Аляске, да? То есть неожиданно, скорость, с которой организован саммит. Может быть, это подсказывает, что будет какая-то договоренность, да? Но все станет известно, я думаю, когда будет пресс-конференция, когда президенты будут стоять и скажут, о чем они договорились, тогда все станет ясно», — заявляет журналист.

Напряжение чувствуется по всему городу. Проукраинские активисты постарались. И вряд ли манифестанты вышли по зову сердца. Во-первых, рассылали вот такие листовки: Мол, нужно 90 человек будьте любезны обеспечить. Во-вторых, флаг некоторые держат вверх ногами. Да и украинцев, здесь, кажется, не много…

«Мы должны быть вместе с Украиной!» — кричит одна из активисток.

В это время другая часть жителей Аляски искренне переживает за исход диалога. Они всю неделю молились в православных храмах. И даже члены российской делегации успели там побывать. Кирилл Дмитриев сначала посетил заутренюю, а затем встретил, что символично, — медведя.

В том, что Аляска одно из самых логичных мест для такой встречи не только с точки зрения географии заявил и губернатор штата.

«Мы на два часа ближе к Москве здесь, в Аляске, чем Вашингтон, округ Колумбия. Поэтому для президента Трампа было логично приехать сюда. Это как бы встреча на полпути — здесь, на вершине мира», — подчеркнул Майк Данливи.

Но опять же, если посмотреть на карту, видны точки соприкосновения: для Америки Аляска — это ворота в Арктику, где Россия — один из ведущих игроков.

«Аляска соединяет Россию и США. Можно даже говорить о потенциальном будущем сотрудничестве между США и Россией в Арктике. У Трампа всегда есть в голове какие-то бизнес-интересы, и, разумеется, господин Путин всегда это учитывает», — поясняет глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет, немецкий политик Ральф Нимайер.

Учесть, видимо американцы хотят и российские жизненноважные интересы на Украине. Ведь именно «предложение, которое можно обсуждать» и привело российскую делегацию на противоположный берег Берингова пролива. Но Незалежная — лишь часть диалога Путина и Трампа о мировом раскладе сил. То что происходит здесь, может стать новой отправной точкой в отношениях двух великих держав.

Россия и США хоть и находятся на разных берегах. Страны разделяют всего четыре километра водной глади. И в последние месяцы они перестали быть пропастью.

