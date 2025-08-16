Белоусов будет присутствовать в расширенном составе переговоров Путина и Трампа

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Министр обороны включен в расширенную делегацию, уточнил пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков.

песков: БЕЛОУСОВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Министр обороны РФ Андрей Белоусов примет участие в расширенном составе саммита Россия-США. Об этом сообщает РИА Новости.

Почему глава российского оборонного ведомства не вошел в узкий состав «три на три» переговорщиков утонил у официального пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Тот разъяснил, что в рамки зеркального состава входят лишь президенты, министры иностранных дел и помощники президентов, и добавил:

«Белоусов присутствует в расширенном составе».

Переговоры лидеров России и США уже начались — они проходят в Анкоридже, штат Аляска, в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит, первая личная встреча президентов за несколько лет, сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах международной безопасности.

Для Владимира Путина это первый визит в США за десятилетие — ранее он приезжал в 2015 году на сессию Генассамблеи ООН. Предыдущий саммит с Дональдом Трампом состоялся в 2018 году в Хельсинки. В Кремле подчеркивают, что встреча на Аляске логична, учитывая близость стран по Берингову проливу.

Ранее 5-tv.ru проанализировал молниеносную реакцию на беседу лидеров со стороны иностранных СМИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

