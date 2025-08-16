«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 748 0

CNN: доброжелательная встреча Путина и Трампа тяжело переживается Европой

Реакция мировых СМИ на встречу Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Переговоры лидеров России и США вызвали широкий резонанс в зарубежной прессе.

В Анкоридже на Аляске проходит историческая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, посвященная решению украинского вопроса. 5-tv.ru проанализировал молниеносную реакцию на беседу лидеров со стороны иностранных СМИ.

Немецкая Bild акцентирует внимание на глубоко символичном моменте, когда Трамп аплодировал Путину на красной дорожке после выхода лидеров из самолетов — жест, который нечасто увидишь между противниками в таком формате. Это прокомментрировал мериканский политолог Джонатан Кристол:

«Трамп приветствовал Путина так, будто они были старыми школьными друзьями, обсуждающими новые бизнес-возможности, а не двумя мировыми лидерами, обсуждающими судьбы миллионов людей».

По информации The Guardian, президенты вместе сели в президентский лимузин The Beast, а Путин выглядел расслабленным и улыбался — все происходящее настраивает на атмосферу, которую СМИ называют «win-win», выгодную обеим сторонам.

«На кону не меньше, чем судьба Украины и безопасность Европы», — подчеркивает Bloomberg.

Журналисты отмечают стиль дипломатии — идущий саммит резко контрастирует со встречей американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским зимой этого года в Белом доме, обращает внимание NBC.

CNN же сообщает, что европейские дипломатические круги «тяжело смиряются» с тем, что Путина встречают в США с почестями и красной дорожкой. Это подчеркивает напряженность, которая накладывается на символику события.

А вот американский The New York Times отмечает редкость кадров, на которых два лидера садятся в лимузин без переводчиков. Владимир Путин обладает высоким уровнем владения английским языком для ведения беседы.

Формат встречи «три на три» — с участием глав государств и глав МИД, по обеим сторонам — воспринимается как сбалансированное решение, напоминая о желании смягчить бывшие планы «вдвоем без советников». The Guardian отмечает, что это должно успокоить обеспокоенность европейцев.

«Вероятно, союзник с Аляски — это начало чего-то большого, и публикация сегодня говорит о том, что саммит — это одновременно медийное шоу и дипломатическое испытание», — подытоживает британское издание.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 авг
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
16 авг
Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа
16 авг
Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите
16 авг
Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске
16 авг
Переговоры Путина и Трампа в узком формате завершились
16 авг
Кирилл Дмитриев заснял боевую технику на военной базе Анкориджа
16 авг
Встреча на вершине мира: как Аляска проживает саммит Россия-США
16 авг
Белый дом назвал встречу Путина и Трампа «исторической» и опубликовал фото
16 авг
Белоусов будет присутствовать в расширенном составе переговоров Путина и Трампа
16 авг
«Можно назвать помешательством»: Захарова о реакции западных СМИ на саммит
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:50
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
1:49
Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа
1:41
Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите
1:36
Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске
1:31
Подключение домов и дач к газу становится обязательным в России
1:26
Переговоры Путина и Трампа в узком формате завершились

Сейчас читают

«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс