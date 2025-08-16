Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите

Фото меню и рассадки рабочего обеда на саммите России и США
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Кто из представителей делегаций будет сидеть рядом друг с другом?
В сети распространились меню и рассадка российской и американской делегаций рабочего обеда после встречи формата «три на три» на саммите президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
На организаторском листке Владимир Владимирович указан с сокращением H.E., что означает His Excellency — это почетный титул, который используется в обращении к государственным деятелям. При этом, Трамп помечен значком.
🇷🇺🇺🇸 Seating chart and menu for today's meeting. pic.twitter.com/QLlcxoBcs6— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 15, 2025
Из меню следует, что как закуску подадут зеленый салат с заправкой из шампанского уксуса и хлеб на закваске с розмариново-лимонным маслом. Основное блюдо предполагает выбор — филе миньон с перечным соусом или палтус. На десерт сторонам подадут крем-брюле с мороженным. А вот гарниром к блюдам идет пюре со сливочным маслом.
Саммит проходит в Анкоридже, штат Аляска, в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Во время переговоров в формате «три на три» от российской стороны будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
К расширенной двусторонней встрече президентов США и России, а также к последующему рабочему обеду с американской стороны присоединятся министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.
