Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Фото меню и рассадки рабочего обеда на саммите России и США

Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Кто из представителей делегаций будет сидеть рядом друг с другом?

В сети распространились меню и рассадка российской и американской делегаций рабочего обеда после встречи формата «три на три» на саммите президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

На организаторском листке Владимир Владимирович указан с сокращением H.E., что означает His Excellency — это почетный титул, который используется в обращении к государственным деятелям. При этом, Трамп помечен значком.

Из меню следует, что как закуску подадут зеленый салат с заправкой из шампанского уксуса и хлеб на закваске с розмариново-лимонным маслом. Основное блюдо предполагает выбор — филе миньон с перечным соусом или палтус. На десерт сторонам подадут крем-брюле с мороженным. А вот гарниром к блюдам идет пюре со сливочным маслом.

Саммит проходит в Анкоридже, штат Аляска, в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Во время переговоров в формате «три на три» от российской стороны будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

К расширенной двусторонней встрече президентов США и России, а также к последующему рабочему обеду с американской стороны присоединятся министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белый дом назвал встречу Путина и Трампа «исторической» и опубликовал фото.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
