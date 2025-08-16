Белый дом назвал встречу Путина и Трампа «исторической» и опубликовал фото

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

На фотографии — лидеры идущие рядом по красной ковровой дорожке.

Белый дом опубликовал фото П и Т, назвав встречу исторической

Фото: © РИА Новости: США

Встреча Путина и Трампа

Белый дом охарактеризовал двустороннюю встречу президентов США и России, встретившихся на Аляске для решения украинского вопроса, как «историческую» и опубликовал в соцсетях изображения с саммита. На свежих снимках Дональд Трамп и Владимир Путин идут рядом по красной дорожке.

В предыдущем посте была размещена совместная фотография перед началом переговоров с подписью «В поисках мира».

Переговоры проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже и начались 15 августа 2025 года. Встреча проходит в узком составе и рассматривается как важный этап в восстановлении диалога между Москвой и Вашингтоном, что подчеркивает символика общего снимка и единая подпись.

По словам пресс‑секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры могут занять не менее шести–семи часов. В повестке обозначены ключевые международные вопросы, пути урегулирования украинского конфликта и развитие двустороннего сотрудничества, что требует продолжительных и детальных обсуждений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мировые СМИ о писали о встрече Путина и Трампа. Реакцию иностранных издания официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «помешательством».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Фото, видео: РИА Новости: США

Встреча Путина и Трампа
