Путин: отношения с США скатились до нижней точки со времен Холодной войны

Российский лидер особо отметил, что такое положение дел не идет на пользу не только двум странам, но и всему миру в целом.
Фото: Reuters/Jeenah Moon
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в рамках саммита на Аляске заявил, что отношения с США находятся на дне — «ниже точки, которой не было со времен Холодной войны».
«Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет — это большой срок. Минувший период был очень непростым для международных отношений», — подчеркнул глава государства.
Российский лидер особо отметил, что такое положение дел не идет на пользу не только двум странам, но и всему миру в целом. Поэтому необходимо было рано или поздно выправлять ситуацию и в этом плане личная встреча давно назрела.
«Конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки. Такая работа в целом была проделана. У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты», — добавил Владимир Путин.
Встреча на Аляске, по его словам, — это шаг к восстановлению диалога. Аляска лежит в глубокой истории России и США: здесь сохранилось культурное наследие эпохи «русской Америки» — православные храмы, более 700 географических названий русского происхождения, а во времена Второй мировой через Аляску шел стратегический авиационный маршрут «Аляска–Сибирь» по ленд-лизу, по которому доставлялись боевые самолеты.
Примечательно, что президент России назвал нынешние переговоры с Трампом конструктивными. Путин подчеркнул стремление администрации США разобраться в сути конфликта на Украине и подтвердил, что для России происходящее связано с фундаментальными угрозами национальной безопасности.
«Украинский народ для нас братский… у нас одни корни, и мы искренне заинтересованы в прекращении этого горя. Но устойчивое решение возможно лишь при устранении первопричин кризиса, балансе безопасности и учете законных интересов России».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась чуть более двух часов и завершилась совместной пресс-конференцией.
- 16 авг
- Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску
- 16 авг
- «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита
- 16 авг
- Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита
- 16 авг
- Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией
- 16 авг
- Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США
- 16 авг
- Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершены
- 16 авг
- «Проукраинцы» на Аляске не знают, как выглядит флаг Украины и где она находится
- 16 авг
- В духе боевого товарищества: Путин поблагодарил США за сохранение памятников
- 16 авг
- «Next time in Moscow?»: Путин пригласил Трампа встретиться в Москве
- 16 авг
- Трамп: К сожалению, пока сделки нет
77%
Нашли ошибку?