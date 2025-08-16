Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершены

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже завершились, о чем 16 августа сообщило руководство Кремля.

Кремль опубликовал видеоматериалы, на которых видно, что после пресс-конференции лидеры продолжили общение в неформальной обстановке. Путин и Трамп общались с помощью российского переводчика, и их беседа проходила в дружеской атмосфере, завершившись крепким рукопожатием.

После этого российский президент посетил военное кладбище Форт-Ричардсон, где возложил цветы на могилы советских летчиков. В то же время в Белом доме сообщили об отмене запланированного обеда для делегаций России и США, а Дональд Трамп отправился обратно в Вашингтон, что подтвердили и журналисты кремлевского пула.

Встреча формата «три на три» началась практически сразу после прибытия Владимира Путина в Анкоридж, где Трамп встретил его аплодисментами. Лидеры двух стран вели закрытые переговоры в присутствии своих помощников и глав внешнеполитических ведомств, которые продолжались почти три часа. Беседа проходила в режиме личного общения с участием переводчиков.

