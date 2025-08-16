«Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита

Диана Кулманакова
«Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Встреча Путина и Трампа

Бывший советник по нацбезопасности США отметил, что американский президент после встречи выглядел уставшим.

Трамп не проиграл, но Путин явно победил. Таким мнением поделился бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон в эфире CNN.

«Трамп ничего не получил, кроме новых встреч. Путин, на мой взгляд, проделал большой путь к восстановлению отношений, чего всегда хотел и всегда считал своей главной целью <…>Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин добился большей части того, чего хотел, а Трамп добился очень малого», — заявил он.

Как отметил Болтон, дата следующей встречи пока не назначена. Однако она не исключена, так как на пресс-конференции после завершения саммита Путин позвал Трампа в Москву для продолжения диалога. А тот, в свою очередь, высказал заинтересованность.

Кроме того, бывший советник по нацбезопасности США отметил некоторую усталость американского президента на трибуне после встречи с Путиным. Но он уточнил, что нужно еще поразмыслить над тем, что может означать подавленный вид Трампа.

Также Болтон дополнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах саммита до пресс-выхода лидеров стран не сообщали. Ранее Трамп заявлял об обязательном звонке некоторым представителям стран НАТО и лидеру киевского режима после завершения диалога с Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что войны отвлекают Трампа от дел его страны. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Встреча Путина и Трампа
