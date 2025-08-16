Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США

Американский лидер считает, что не ему стоит обсуждать соглашение для Киева, но устроить встречу украинского и российского президентов он способен.

Дональд Трамп может устроить переговоры российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, но ему хотелось бы заниматься собственной страной. Так президент США ответил на вопрос издания Fox.

В интервью его попросили описать идеальный исход саммита на Аляске. Трамп сразу же затронул тему киевского кризиса.

«Не мне вести переговоры по соглашению для Украины, но я, безусловно, могу организовать их», — заявил он в интервью.

Трамп подчеркнул, что организованная им встреча, если и будет, то планируется трехсторонней. Кроме Зеленского и Путина, в ней, возможно, примет участие и президент США. При этом сейчас Трамп преследует другие интересы.

«Я бы хотел сосредоточиться на нашей стране, но, знаете, меня постоянно отвлекают. Я разрешил шесть войн за шесть месяцев, если задуматься. И это от Пакистана до Индии», — подчеркнул он.

По словам Трампа, каждое боевое столкновение было по-своему ужасно. Пугает и то, что самолеты сбивают, что ядерные силы постоянно наготове.

Ранее Трамп уже заявлял, что рассчитывает на переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Президент США настаивает на позиции, что сделку по урегулированию кризиса на Украине должны согласовывать Кремль и Киев между собой.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошла в Анкоридже, штат Аляска. Лидеры вели переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей двух президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

