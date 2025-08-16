Трамп: Россия передала список из более тысячи украинских военнопленных

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Киевский режим должен их принять после освобождения.

Россия предоставила Трампу список из более тысячи военнопленных Украины

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Россия передала президенту США Дональду Трампу список из более чем тысячи украинских военнопленных. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News, подводя итоги переговоров с Владимиром Путиным на Аляске.

«У меня есть список из одной тысячи человек. Они (Делегация РФ. - Прим. ред.) предоставили мне его сегодня — тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там более тысячи заключенных. Что ж, они (Украинская сторона. - Прим. ред.) должны их принять», — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что дальнейшие договоренности по урегулированию украинского кризиса зависят исключительно от лидера Киевского режима Владимира Зеленского.

Переговоры Трампа и Путина прошли в формате «три на три» на авиабазе на Аляске и продолжались 2 часа 45 минут. По их итогам лидеры ограничились короткими заявлениями, не отвечая на вопросы прессы. Путин назвал встречу «конструктивной», а Трамп оценил ее на «десять из десяти».

Позднее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что сторонам удалось договориться по ряду вопросов, однако часть остается предметом обсуждений.

Ранее 5-tv.ru проанализировал реакцию мировых СМИ на завершение переговоров на Аляске.

