Трамп: Россия передала список из более тысячи украинских военнопленных

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
Россия передала президенту США Дональду Трампу список из более чем тысячи украинских военнопленных. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News, подводя итоги переговоров с Владимиром Путиным на Аляске.
«У меня есть список из одной тысячи человек. Они (Делегация РФ. - Прим. ред.) предоставили мне его сегодня — тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там более тысячи заключенных. Что ж, они (Украинская сторона. - Прим. ред.) должны их принять», — сказал Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что дальнейшие договоренности по урегулированию украинского кризиса зависят исключительно от лидера Киевского режима Владимира Зеленского.
Переговоры Трампа и Путина прошли в формате «три на три» на авиабазе на Аляске и продолжались 2 часа 45 минут. По их итогам лидеры ограничились короткими заявлениями, не отвечая на вопросы прессы. Путин назвал встречу «конструктивной», а Трамп оценил ее на «десять из десяти».
Позднее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что сторонам удалось договориться по ряду вопросов, однако часть остается предметом обсуждений.
