Трамп оценил саммит с Путиным на «10 из 10»

На Аляске 15 августа прошел двусторонний саммит по Украине между президентами России и США — формат «три на три» — с участием советников и министров. Переговоры длились 2 часа 45 минут, затем лидеры сделали совместное заявление перед прессой, отказавшись отвечать на вопросы.

В интервью для Fox News Трамп заявил:

«Оцениваю встречу на десять из десяти».

Он подчеркнул, что у них с российским президентом всегда были отличные отношения:

«У меня всегда были прекрасные отношения с президентом Путиным, и мы могли вместе добиться многого», — отметил он.

Трамп также вновь уточнил, что переговоры прошли «очень успешно».

При этом он отказался раскрыть содержание достигнутых соглашений, хотя отметил, что «существенный прогресс» имел место. Также он не рассказал, в чем заключаются точки согласия и разногласия после его встречи с Путиным.

На вопрос о прекращении огня на Украине он ответил уклончиво, добавив, что нужно обсудить это с Зеленским и европейскими союзниками. Трамп заявил, что есть «довольно высокая вероятность» заключения соглашения по урегулированию на Украине, но при этом также отказался сообщить, какой серьезный вопрос еще предстоит уладить.

Со своей стороны Путин вновь подчеркнул, что подготовка к саммиту была «кропотливой», а переход от конфронтации к диалогу назрел давно. Он также подчеркнул: лидеры действительно установили хорошие личные контакты и обсуждали ключевую тему — ситуацию на Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что лидеры сделали «исчерпывающие заявления», поэтому отказались от сессии вопросов от журналистов. Планировавшийся обед и расширенные переговоры были отменены — программу урезали вдвое. В завершении саммита Путин пригласил Трампа продолжить диалог в Москве, на что американец ответил:

«Интересное предложение».

Переговоры России и США завершились в Анкоридже на Аляске, они продлились 2 часа 45 минут. Президенты двух стран выступили перед прессой по итогам встречи в узком составе, а затем покинули Аляску.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп дал интервью телеведущему Fox News Шону Хэннити, оно выйдет в эфир позже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.