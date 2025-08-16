В Бразилии назвали саммит на Аляске «ошеломительным» успехом России

Прошедший в Анкоридже, штате Аляска, саммит — это ошеломительный успех для России. Об этом написала бразильская газета Estadão.

Президент РФ Владимир Путин, как утверждает издание, не изменил своей позиции. Кроме того, ему удалось нарушить порядок, который установил лидер США Дональд Трамп для переговоров — сначала обсуждение конфликта на Украине, а затем экономические вопросы.

Также журналисты Estadão считают, что возвращение Дональда Трампа в Вашингтон с «пустыми руками» — еще один очевидный успех Путина. При этом глава США согласился в ближайшее время вновь встретиться с российским лидером.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Аляске прошли переговоры РФ и США по формуле «три на три». Беседа президентов двух стран длилась 2 часа 45 минут. Путин и Трамп общались в закрытом формате с участием переводчиков. Глава России назвал прошедший саммит конструктивными и взаимоуважительными, а Трамп подытожил первый раунд переговоров, отметив, что стороны не достигли полного понимания.

