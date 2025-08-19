Полиция прибыла через шесть минут после начала стрельбы в «Крокусе»

Судя по записям с камер видеонаблюдения, нападение террористов длилось примерно 13–14 минут.

Полиции потребовалось шесть минут для прибытия в «Крокус»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Первые сотрудники полиции оказались в «Крокус Сити Холле» через шесть минут после начала нападения террористов. Этот факт отметили в материалах уголовного дела, которые опубликовал ТАСС.

«Согласно сведениям дежурного УМВД России по Красногорску, экипажи полиции прибывали в следующей последовательности: в 20:05 прибыл пеший наряд патрульно-постовой службы полиции в составе двоих сотрудников. В 20:10 прибыл наряд отдельной роты ППС в составе 20 сотрудников», — сказано в документе.

При этом наряды полиции прибывали и позже. Запись на видеокамерах указывает, что мирные граждане попали под атаку в 19:59 по московскому времени, а именно в этот момент преступники выстрелили в первый раз.

«Около 20:13 четверо нападавших вышли через вход № 14, сели в белый автомобиль с черной крышей и скрылись. По видеозаписям установили, что в общем нападение прошло примерно за 13–14 минут», — фигурирует в публикации.

Стало известно, что приговор по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» может быть оглашен до начала нового года. Еженедельно по делу «почти без задержек» проводится по три заседания. Судить фигурантов начали 4 августа. Заседания проходят в закрытом режиме.

Теракт в «Крокус Сити Холл» был устроен террористами 22 марта 2024 года. По официальным данным, трагедия унесла жизни 149 человек, один пропал без вести, еще 609 человек получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадавшие вспоминают нападение на «Крокус».

