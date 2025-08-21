Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» успешно уничтожил два укрепленных блиндажа с живой силой ВСУ на территории Запорожской области.

В ходе проведения воздушной разведки позиций противника операторами был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, предположительно использовавшийся для укрытия личного состава. При смене позиции после поражения первого блиндажа был обнаружен второй блиндаж ВСУ.

Оператор FPV-дрона, оснащенного боевой частью, успешно поразил цели. Прямые попадания привели к разрушению блиндажей и ликвидации находившегося внутри личного состава противника.

«Цели достаточно часто у нас — блиндажи, крытые укрытия противника. Также отрабатываем по местам ротации противника, по технике. Обнаружение идет у нас совместно с операторами БПЛА Mavic. Они поднимаются, видят противника, нам поступает команда, и мы уже взлетаем на поражение цели», — рассказал старший оператор FPV-дрона с позывным «Рыжий».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

