В водной ловушке: ливни обрушились на Магаданскую область

За неделю выпала полуторамесячная норма осадков.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

Жителей Магаданской области эвакуируют из-за паводка

В Магаданской области задействовали авиацию для эвакуации людей, которые оказались в ловушке из-за разлива рек.

Паводки разрушают дороги, за неделю выпала полуторамесячная норма осадков. С федеральной трассы «Колыма» 11 человек пришлось вывозить вертолетом. Там застряли десятки автомобилей.

Закрыто движение на трех участках. Организовано авиасообщение между Магаданом и поселками, куда сейчас нельзя попасть по суше.

