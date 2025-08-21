В водной ловушке: ливни обрушились на Магаданскую область
За неделю выпала полуторамесячная норма осадков.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жителей Магаданской области эвакуируют из-за паводка
В Магаданской области задействовали авиацию для эвакуации людей, которые оказались в ловушке из-за разлива рек.
Паводки разрушают дороги, за неделю выпала полуторамесячная норма осадков. С федеральной трассы «Колыма» 11 человек пришлось вывозить вертолетом. Там застряли десятки автомобилей.
Закрыто движение на трех участках. Организовано авиасообщение между Магаданом и поселками, куда сейчас нельзя попасть по суше.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 авг
- Число подтопленных домов в результате паводка в Омской области выросло до 64
- 18 июл
- Аномальный паводок: Индигирка затопила 400 участков в Якутии
- 17 июл
- Вода полностью отрезала якутское село Оймякон
- 23 мая
- Большая вода: в Якутии осложняется ситуация с паводками
- 12 мая
- Паводок в Кузбассе: зафиксировано резкое повышение уровня воды в реках
- 5 мая
- Вода прибывает: в Тюменской области ухудшилась ситуация с паводком
- 22 апр
- Дом затопило по крышу: как получить компенсацию за ущерб от паводка
- 4 апр
- «Не кипячу»: мэр Орска рассказал о качестве воды после прошлогоднего паводка
- 24 мар
- Вода прибывает: паводковая ситуация обострилась в нескольких регионах России
- 20 мар
- Обстановка сложная: весенний паводок затронул 11 регионов России
82%
Нашли ошибку?