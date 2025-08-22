Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Артема

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали историю восьмилетнего Артема.

У мальчика врожденная патология сосудов. Врачи сделали трепанацию черепа, но жизнь Артема все еще в опасностию. Фрагмент кости, которую хирурги вернули на место, не прижилась, часть мозга защищена только кожей.

Единственное решение — имплантаты из особенного биозамещаемого материала. Стоимость платного лечения больше двух с половиной миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму на лечение.

Большое Вам спасибо!

