Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Артема
У ребенка врожденная патология сосудов. Проявилась она неожиданно.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали историю восьмилетнего Артема.
У мальчика врожденная патология сосудов. Врачи сделали трепанацию черепа, но жизнь Артема все еще в опасностию. Фрагмент кости, которую хирурги вернули на место, не прижилась, часть мозга защищена только кожей.
Единственное решение — имплантаты из особенного биозамещаемого материала. Стоимость платного лечения больше двух с половиной миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму на лечение.
Большое Вам спасибо!
