Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Артема

Эфирная новость 85 0

У ребенка врожденная патология сосудов. Проявилась она неожиданно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали историю восьмилетнего Артема.

У мальчика врожденная патология сосудов. Врачи сделали трепанацию черепа, но жизнь Артема все еще в опасностию. Фрагмент кости, которую хирурги вернули на место, не прижилась, часть мозга защищена только кожей.

Единственное решение — имплантаты из особенного биозамещаемого материала. Стоимость платного лечения больше двух с половиной миллионов рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму на лечение.

Большое Вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День Добрых Дел
21 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Артема
15 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Марка
14 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Марка
8 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Саши
7 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Саши
1 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса
31 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса
25 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Теи
24 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Теи
18 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летней Элины
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Пенный дар богов: история пива и фестивалей в его честь
20:41
Трамп надеется на прибытие Путина на ЧМ по футболу в США в 2026 году
20:29
«Мост между культурами»: стартовал юбилейный X Каспийский медиафорум в Астрахани
20:11
Одной никак: поддержать режим Майи Санду в Молдавию приедут европейские политики
19:50
На пользу или нет? Как жевательная резинка влияет на зубы
19:32
Рекордный триколор: как поднимают самый большой российский флаг в стране

Сейчас читают

Альпинисты прекратили операцию по спасению россиянки Наговициной в Киргизии
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025