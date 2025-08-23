Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Информации о пострадавших и разрушениях в результате инцидента не поступало.

Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России за утро 23 августа уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 8:20 мск до 9:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
