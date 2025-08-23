ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары.

ПВО России уничтожили украинские БПЛА в нескольких районах Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинские дроны в небе над Ростовской областью. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись три района: Чертковский, Шолоховский и Миллеровский. Никто из жителей не пострадал.

«Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за три часа дежурные силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. Боевики ВСУ пытались причинить повредить инфраструктуру Воронежской, Брянской и Белгородской области. Все цели были перехвачены и уничтожены.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
