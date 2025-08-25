В Минобороны раскрыли подробности освобождения Филии в Днепропетровской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) форсировали реку Волчья при освобождении села Филия в Днепропетровской области. Кадры работы военнослужащих штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» показало Министерство обороны РФ.

Об освобождении и взятии под контроль Филии сообщалось ранее — 24 августа. На сегодняшний день стало известно, что российские бойцы сумели преодолеть реку Волчья и прорвали оборону противника у населенного пункта Во время боя штурмовикам помогали артиллеристы и операторы FPV-дронов.

В ходе интенсивного наступления российских военнослужащих украинские формирования начали отходить. Когда село было освобождено от противника и зачищено, на крыше одного из зданий на центральной улице был развернут российский триколор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Продвижение обеспечили решительные действия подразделений группировки войск «Центр».

