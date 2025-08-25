В Минобороны раскрыли подробности освобождения Филии в Днепропетровской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Населенный пункт оказался под полным контролем ВС РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Вооруженные силы России (ВС РФ) форсировали реку Волчья при освобождении села Филия в Днепропетровской области. Кадры работы военнослужащих штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» показало Министерство обороны РФ.

Об освобождении и взятии под контроль Филии сообщалось ранее — 24 августа. На сегодняшний день стало известно, что российские бойцы сумели преодолеть реку Волчья и прорвали оборону противника у населенного пункта Во время боя штурмовикам помогали артиллеристы и операторы FPV-дронов.

В ходе интенсивного наступления российских военнослужащих украинские формирования начали отходить. Когда село было освобождено от противника и зачищено, на крыше одного из зданий на центральной улице был развернут российский триколор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Продвижение обеспечили решительные действия подразделений группировки войск «Центр».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
24 авг
ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области
10 авг
ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску ВСУ
9 авг
Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
31 июл
Триколор над Часов Яром: как ВС РФ освобождали город
3 июл
ВС РФ освободили населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области
29 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР
27 июн
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
26 июн
Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
26 июн
ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону противника в ДНР
25 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:35
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Филии в Днепропетровской области
7:30
«Тосочка» — огненная буря! Лучшее видео из зоны СВО
7:15
В Москве презентовали фильм «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное»
7:14
Появились пена и пузыри: что производители кладут в упаковки черного чая
7:00
Лавров высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
6:57
В головном мозге мужчины завелись черви из-за любви к «мягкому» бекону

Сейчас читают

Рудковская рассказала о семейной мечте: «Хотим делать красивые завтраки»
Российский пловец пропал без вести во время заплыва через Босфор
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025