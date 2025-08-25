Миллиард исчез на стройке: врио замгубернатора Курской области Базарова обвиняют в хищении

Врио замгубернатора Курской области Базарова обвиняют в хищении миллиарда рублей

Врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров был задержан по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщил источник ТАСС. Речь идет о Белгородской области, где до февраля 2025 года чиновник занимал должность советника и вице-губернатора, координировал вопросы строительства и транспорта в регионе.

О задержании Базарова ранее сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«У нас задержан временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия», — поделился чиновник.

Владимир Базаров — российский государственный деятель, эксперт в сфере строительства и управления. Работал в органах власти Сургута, Севастополя, Белгородской и Курской областях. Имеет звание «Почетный строитель России».

