Миллиард исчез на стройке: врио замгубернатора Курской области Базарова обвиняют в хищении
Средства были выделены на строительство оборонительных сооружений в Белгородской области.
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Врио замгубернатора Курской области Базарова обвиняют в хищении миллиарда рублей
Врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров был задержан по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщил источник ТАСС. Речь идет о Белгородской области, где до февраля 2025 года чиновник занимал должность советника и вице-губернатора, координировал вопросы строительства и транспорта в регионе.
О задержании Базарова ранее сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
«У нас задержан временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия», — поделился чиновник.
Владимир Базаров — российский государственный деятель, эксперт в сфере строительства и управления. Работал в органах власти Сургута, Севастополя, Белгородской и Курской областях. Имеет звание «Почетный строитель России».
