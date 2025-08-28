На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Сафии

Эфирная новость 26 0

Сердце малышки может остановиться в любой момент

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Спортивные победы впереди и у маленькой Сафии. Ей сегодня очень нужна наша поддержка. У девочки редкий порок сердца. Она уже перенесла несколько операций.

Но организм растет и не справляется с новыми нагрузками. Врачи говорят: сердце может остановиться в любой момент. Чтобы этого не произошло, нужна сложная и дорогостоящая операция. Часть денег родители уже собрали. Не хватает трех миллионов рублей.

Помочь можем мы с вами. Для этого надо отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканировать QR-код на экране.

К постоянным медицинским осмотрам Сафия уже привыкла. Каждый день нужно контролировать пульс и содержание кислорода в крови. А малышке очень хочется бегать и прыгать, как и всем детям. Однако любая активность для нее опасна.

Так вышло, что в сердечке у Сафии только один желудочек вместо двух. Поэтому в первые же месяцы жизни она начала задыхаться и оказалась в реанимации.

«Было очень страшно. Мы боялись ее потерять. Маленькая, она лежала, беззащитная вся в трубках. Поэтому нам было очень страшно», — вспоминает Асия Халипаева, мама Сафии.

С таким сложным и редким пороком сердца шансов выжить крайне мало. Но после двух операций Сафии стало легче. Девочка начала нормально расти и развиваться. Сейчас она больше всего любит играть со старшим братом и сестрой, которые ее обожают.

Только теперь сердечку Сафии снова стало трудно справляться с нагрузкой. Девочка растет, и тех временных улучшений, которых удалось добиться хирургам, уже недостаточно.

«Одышка у нее появляется. Когда устанет, облокотится на диван, голову положит. Либо на пол ложится», — рассказывает Ибрагим Халипаев, папа Сафии.

Кислородное голодание дальше будет только нарастать. И от этого пострадают все органы. Но самое страшное то, что сердце может остановиться в любой момент.

Чтобы спасти Сафию, как можно скорее нужна еще одна операция. Общий желудочек, на который сейчас приходится вся нагрузка, хирурги разделят на два и восстановят нормальную работу сердца.

Сейчас Сафии год и восемь месяцев, в этом возрасте операция будет максимально эффективной. Не упустить время очень важно. Счет идет на дни.

«Увеличится риск хронической сердечной недостаточности. То есть будут частые застойные явления в легких, гидроторакс. Печеночная недостаточность будет увеличиваться, вплоть до цирроза печени», — объясняет врач-невролог Асият Гусейнова.

Если помочь Сафии и сделать операцию, то со всем остальным она наверняка справится. Мы с вами, все вместе, можем спасти эту храбрую, упорную девочку и подарить ей счастливую, долгую и здоровую жизнь.

Тема:
День Добрых Дел
22 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Артема
21 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Артема
15 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Марка
14 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Марка
8 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Саши
7 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Саши
1 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса
31 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса
25 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Теи
24 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Теи
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Бритни Спирс опубликовала фотографию без одежды
6:41
В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
6:31
Российские силы зашли на окраины Красноармейска
6:24
Байкал спасают: «Росатом» проведет рекультивацию токсичных отходов БЦБК
6:23
Почетные гости: Путин и Ким Чен Ын посетят военный парад в Китае
6:20
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Сафии

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Галич показала фигуру спустя месяц после родов: «Можно как-то обратно в 56 кг?»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025