На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Сафии

Спортивные победы впереди и у маленькой Сафии. Ей сегодня очень нужна наша поддержка. У девочки редкий порок сердца. Она уже перенесла несколько операций.

Но организм растет и не справляется с новыми нагрузками. Врачи говорят: сердце может остановиться в любой момент. Чтобы этого не произошло, нужна сложная и дорогостоящая операция. Часть денег родители уже собрали. Не хватает трех миллионов рублей.

Помочь можем мы с вами. Для этого надо отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканировать QR-код на экране.

К постоянным медицинским осмотрам Сафия уже привыкла. Каждый день нужно контролировать пульс и содержание кислорода в крови. А малышке очень хочется бегать и прыгать, как и всем детям. Однако любая активность для нее опасна.

Так вышло, что в сердечке у Сафии только один желудочек вместо двух. Поэтому в первые же месяцы жизни она начала задыхаться и оказалась в реанимации.

«Было очень страшно. Мы боялись ее потерять. Маленькая, она лежала, беззащитная вся в трубках. Поэтому нам было очень страшно», — вспоминает Асия Халипаева, мама Сафии.

С таким сложным и редким пороком сердца шансов выжить крайне мало. Но после двух операций Сафии стало легче. Девочка начала нормально расти и развиваться. Сейчас она больше всего любит играть со старшим братом и сестрой, которые ее обожают.

Только теперь сердечку Сафии снова стало трудно справляться с нагрузкой. Девочка растет, и тех временных улучшений, которых удалось добиться хирургам, уже недостаточно.

«Одышка у нее появляется. Когда устанет, облокотится на диван, голову положит. Либо на пол ложится», — рассказывает Ибрагим Халипаев, папа Сафии.

Кислородное голодание дальше будет только нарастать. И от этого пострадают все органы. Но самое страшное то, что сердце может остановиться в любой момент.

Чтобы спасти Сафию, как можно скорее нужна еще одна операция. Общий желудочек, на который сейчас приходится вся нагрузка, хирурги разделят на два и восстановят нормальную работу сердца.

Сейчас Сафии год и восемь месяцев, в этом возрасте операция будет максимально эффективной. Не упустить время очень важно. Счет идет на дни.

«Увеличится риск хронической сердечной недостаточности. То есть будут частые застойные явления в легких, гидроторакс. Печеночная недостаточность будет увеличиваться, вплоть до цирроза печени», — объясняет врач-невролог Асият Гусейнова.

Если помочь Сафии и сделать операцию, то со всем остальным она наверняка справится. Мы с вами, все вместе, можем спасти эту храбрую, упорную девочку и подарить ей счастливую, долгую и здоровую жизнь.