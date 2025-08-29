Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Сафии

Эфирная новость 30 0

У девочки — редкий порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел»!

Накануне мы рассказывали историю Сафии. У годовалой девочки редкий порок сердца и, чтобы жить, ей необходима сложная дорогостоящая операция, на которую не хватало трех миллионов рублей.

И благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.

Большое Вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День Добрых Дел
28 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Сафии
22 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетнего Артема
21 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Артема
15 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Марка
14 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Марка
8 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Саши
7 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Саши
1 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса
31 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса
25 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Теи
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

10:59
Под Киевом горит завод по сборке турецких БПЛА Bayraktar
10:42
В музее-квартире Майи Плисецкой назвали смерть Родиона Щедрина огромной потерей
10:25
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Сафии
10:07
Битва за наследство: внебрачная дочь звезды сериала «Маргоша» требует миллионы
9:48
«Он разный»: Елена Джая назвала свой новый альбом мультижанровым
9:30
«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой

Сейчас читают

Криминалист оценил версию побега пропавшего в Басфоре пловца Свечникова
Семейная история: новый клип Софии Берг на песню «Народная» покоряет сердца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025