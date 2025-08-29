ВС РФ освободили 6 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Наше бойцы уверенно продвигаются вперед.

ВС РФ освободили 6 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Фото: © РИА Новости/Александр Река

Спецоперация

Российские войска освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации за неделю. Об этом сообщили в Минобороне РФ.

Благодаря действиями российских военных был уничтожен разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины и сбит самолет Су-27.

Кроме того, сообщается о потеряли около 8490 украинских боевиков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
