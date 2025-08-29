ВС РФ освободили 6 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

Наше бойцы уверенно продвигаются вперед.
Фото: © РИА Новости/Александр Река
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации за неделю. Об этом сообщили в Минобороне РФ.
Благодаря действиями российских военных был уничтожен разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины и сбит самолет Су-27.
Кроме того, сообщается о потеряли около 8490 украинских боевиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 авг
- Под Киевом горит завод по сборке турецких БПЛА Bayraktar
- 29 авг
- «Искандеры» уничтожили пусковую установку ВСУ «Нептун»
- 28 авг
- ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
- 28 авг
- Санду направит 700 наемников в ВСУ в случае своей победы на выборах
- 28 авг
- ВС РФ нанесли удары по ряду военных объектов на Украине
- 26 авг
- Потери ВСУ в зоне СВО составили более 1200 боевиков за сутки
- 26 авг
- Скрыться не получится: как работают российские снайперы в зоне СВО
- 24 авг
- ВС РФ освободили село Филия Днепропетровской области
- 24 авг
- «Коалиция не желающих заключать мир»: лидеры стран ЕС всеми силами препятствуют мирному диалогу РФ и Украины
- 24 авг
- Финляндия предлагает Украине опираться на свой опыт дружбы с Россией
82%
Нашли ошибку?