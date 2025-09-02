Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Родственники отказались от общения с обвиняемыми по делу «Крокуса»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Родственники обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» перестали общаться с фигурантами процесса и избегают любого взаимодействия с ними в целом. Об этом стало известно от одного из участников судебных слушаний, слова которого процитировало информагентство РИА Новости.

«Судя по всему, родственники подсудимых прекрасно понимают создавшуюся ситуацию и не горят желанием общаться», — отметил собеседник.

По словам инсайдера, в течение всего периода рассмотрения дела лишь один адвокат направлял ходатайство о разрешении звонка пожилым родителям одному из ингушских подсудимых.

Террористический акт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Как отмечало следствие, он унес жизни 149 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести, 609 человек были ранены с различной степенью тяжести. Против 19 обвиняемых возбуждено уголовное дело, а также им предъявлены гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба, общая сумма которых составляет 68 миллиона рублей.

Судебный процесс по делу о теракте длится с августа 2024 года. Он проходит в закрытом режиме. Из общего числа 19 обвиняемых признали вину и раскаялись лишь четверо, а остальные частично или полностью отрицают свою причастность к теракту. Во время заседаний фигуранты ведут себя пассивно, на решения суда реагируют безучастно. В СИЗО обвиняемые сидят лицом вниз.

Ранее, писал 5-tv.ru, появились новые детали задержания исполнителей теракта в «Крокусе».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

