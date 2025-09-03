Видно через облака: над территорией России начались интенсивные полярные сияния
Они появились после выброса солнечной плазмы и геомагнитных бурь.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Невероятно красивое небо в эти минуты можно наблюдать над всей европейской частью России. Прямо сейчас начался пик интенсивного и сверхъяркого северного сияния.
Лучше всего его видно вдали от городских огней. Вот такие кадры снимают жители Ленинградской области прямо на дороге. Но и в Москве сегодня ночное небо необычайно яркое и световые волны хоть и еле-еле, но видны даже через облака. Это очень редкое явление, так как в столице вероятность полярных сияний всего 12%.
