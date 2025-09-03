Видно через облака: над территорией России начались интенсивные полярные сияния

Эфирная новость 21 0

Они появились после выброса солнечной плазмы и геомагнитных бурь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

Над территорией России начались интенсивные полярные сияния

Невероятно красивое небо в эти минуты можно наблюдать над всей европейской частью России. Прямо сейчас начался пик интенсивного и сверхъяркого северного сияния.

Лучше всего его видно вдали от городских огней. Вот такие кадры снимают жители Ленинградской области прямо на дороге. Но и в Москве сегодня ночное небо необычайно яркое и световые волны хоть и еле-еле, но видны даже через облака. Это очень редкое явление, так как в столице вероятность полярных сияний всего 12%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

Тема:
Магнитные бури
2 сент
Головная боль и слабость: геомагнитный шторм может вызывать проблемы со здоровьем
2 сент
Уровень G3: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
1 сент
На Землю надвигается мощная магнитная буря
31 авг
Звезда разбушевалась: на Землю обрушится мощная магнитная буря
27 авг
Долой тоску: как образ жизни влияет на чувствительность к магнитным бурям
21 авг
Волнения атмосферы: геомагнитный прогноз на 22 августа
20 авг
Приготовьтесь: чего ждать от магнитной бури 20 августа
19 авг
На Земле началась магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце
18 авг
Несильно, но чувствительно? Магнитная буря накроет Землю 19 августа
9 авг
Влияние корональной дыры: на Земле началась магнитная буря
+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:09
Видно через облака: над территорией России начались интенсивные полярные сияния
0:50
Политика высшего уровня: как прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине
0:29
Я календарь переверну: какие праздники отмечают и что нельзя делать 3 сентября
0:10
Последние штрихи: в Пекине проходит полномасштабная подготовка к военному параду
23:55
Над регионами РФ за три часа силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ
23:34
Губы «уточкой»»: названы тревожные симптомы после пластических операций

Сейчас читают

Битва за миллиард: вдову Александра Градского хотят лишить наследства
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025