Видно через облака: над территорией России начались интенсивные полярные сияния

Над территорией России начались интенсивные полярные сияния

Невероятно красивое небо в эти минуты можно наблюдать над всей европейской частью России. Прямо сейчас начался пик интенсивного и сверхъяркого северного сияния.

Лучше всего его видно вдали от городских огней. Вот такие кадры снимают жители Ленинградской области прямо на дороге. Но и в Москве сегодня ночное небо необычайно яркое и световые волны хоть и еле-еле, но видны даже через облака. Это очень редкое явление, так как в столице вероятность полярных сияний всего 12%.

