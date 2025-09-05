Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

ВС РФ активно продвигаются вперед на красноармейском направлении спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские танкисты уничтожили пункт временного размещения ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временного размещения украинских националистов на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки оператор беспилотника выявил нахождение боевиков в подвале заброшенного здания, координаты которого были переданы танкистам. Незамедлительно выдвинувшись к боевой машине, военнослужащие навели орудие и огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами нанесли точные удары, уничтожив цель.

Корректировку стрельбы и контроль поражения цели в режиме реального времени осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
4 сент
ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 сент
«Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
«Мста-Б» уничтожила украинский комплекс РЭБ. Лучшее видео из зоны СВО
1 сент
Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 сент
Удар гаубицы «Мста-С»! Лучшее видео из зоны СВО
30 авг
ВС РФ создали зону безопасности в Сумской и Харьковской областях
30 авг
ВС РФ в весенне-летний период поразили 76 важных военных объектов Украины
+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
«Все маски спадают»: почему мужчины боятся самодостаточных женщин
6:00
Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
5:37
«Снести Санду»: Илан Шор о планах блока «Победа» на предстоящих выборах
5:19
«Меч для защиты интересов»: Чекунков высказался о роли Северного флота
5:00
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

Сейчас читают

«Породнило с Пушкиным»: Дибров не теряет самоиронии на фоне развода
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025