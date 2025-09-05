Силы ПВО за три часа уничтожили десять украинских БПЛА над регионами России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Самое большое число БПЛА зафиксировано в небе над Воронежской областью.

Фото: © РИА Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили десять украинских беспилотников над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА)», — отметили в сообщении.

Над территорией Воронежской области было сбито шесть дронов, еще два — над территорией Брянской области, а также по одному — над территорией Смоленской области и над Черным морем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза (ЕС) и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА над регионами России.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
