«Северные потоки» подорвали по заданию Залужного

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 51 0

В операции участвовала группа из шести человек.

В Германии сообщили о подрыве Украиной «Северного потока» по заданию Залужного

Фото: AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

Die Welt: «Северные потоки» подорвали по заданию Залужного

Трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были подорваны по заданию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на следователя.

«Экипаж („Андромеды“. — Прим. ред.) получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Великобритании», — говорится в материале.

В операции участвовала группа из шести человек, включая опытных дайверов и одну женщину, которые на борту арендованной парусной яхты заложили взрывные устройства на нитях газопроводов в районе датского острова Борнхольм. Общая стоимость операции оценивается примерно в 300 тысяч долларов.

В июне 2025 года Федеральная прокуратура Германии выдала ордера на арест украинских инструкторов по дайвингу, подозреваемых в причастности к диверсии.

«Северные потоки» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США волнуются из-за магистрали «Сила Сибири — 2».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Северный поток
4 сент
Может стать угрозой: в США волнуются из-за магистрали «Сила Сибири — 2»
29 авг
Украинская спортсменка Чернышова могла участвовать в подрыве «Северных потоков»
27 авг
Полянский: Россию держат в неведении по ситуации с «Северными потоками»
23 авг
Россия запросила срочное заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков»
22 авг
Суд в Италии оставил под арестом подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
21 авг
Полиция Италии арестовала украинца по делу о «Северных потоках»
6 июл
Холодно? В Германии призвали восстановить «Северный поток»
19 июн
Поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в ФРГ могут возобновиться
10 июн
Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2»
5 июн
Трамп заявил Мерцу о своем участии в разрушении «Северного потока — 2»
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Подросток убил двух полицейских при нападении на участок в Турции
13:21
Число желающих отправить войска на Украину убавилось после слов Путина
13:19
Невидимый яд: почему домашние мясные консервы могут быть опасны
13:11
Кристина Асмус опубликовала фото с новым возлюбленным
13:10
«Боюсь потерять товарный вид»: Прохор Шаляпин снова ляжет под нож хирурга
12:50
Премия меньше, оклад больше: с чем связаны сокращения стимулирующих выплат

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025