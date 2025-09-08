Die Welt: «Северные потоки» подорвали по заданию Залужного

Трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были подорваны по заданию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на следователя.

«Экипаж („Андромеды“. — Прим. ред.) получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Великобритании», — говорится в материале.

В операции участвовала группа из шести человек, включая опытных дайверов и одну женщину, которые на борту арендованной парусной яхты заложили взрывные устройства на нитях газопроводов в районе датского острова Борнхольм. Общая стоимость операции оценивается примерно в 300 тысяч долларов.

В июне 2025 года Федеральная прокуратура Германии выдала ордера на арест украинских инструкторов по дайвингу, подозреваемых в причастности к диверсии.

«Северные потоки» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

