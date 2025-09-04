Может стать угрозой: в США волнуются из-за магистрали «Сила Сибири — 2»
Ведущий Fox News Джесси Уотерс отметил, что газопровод может стать угрозой для доминирования Штатов в мировой экономике.
Фото, видео: Reuters/RITZAU SCANPIX; 5-tv.ru
Ведущий Fox News Уотерс: российский газопровод в КНР может быть разрушен
Политику активно обсуждают не только на мероприятиях Восточного экономического форума, но и в его кулуарах.
Вопросы звучат глобальные. В частности, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью «Известиям» напомнил о последствиях взрывов на «Северных потоках». Он отметил, что сейчас внимание к поврежденным магистралям проявляют американские компании. Но в интересах и Берлина, и Москвы не допустить участия сторонних игроков.
Тема «потоков» сегодня получила неожиданное продолжение в американских СМИ. Политический обозреватель Fox News Джесси Уоттерс, рассказывая о стратегически важной для Пекина проектируемой магистрали «Сила Сибири — 2», прямо подчеркнул, что этот проект может стать угрозой для доминирования США в мировой экономике. И не исключил, что «неизвестные силы» могут попытаться разрушить и этот трубопровод, по аналогии с атаками в Балтийском море.
«Путин строит огромный трубопровод в Китай. Он должен быть введен в строй в следующем десятилетии, и обеспечить 15% энергопотребления КНР. Россия и Китай стремительно сближаются. Может быть „кто-то неизвестный“ вдруг разбомбит эту магистраль, подобно „Северным потокам“?» — сказал в эфире ведущий Fox News Джесси Уотерс.
