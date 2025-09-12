Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Вани

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали о трехлетнем Ване из Пермского края. Мальчик родился с редким пороком сердца и уже перенес несколько операций.

Сейчас требуется новая, поскольку состояние ребенка ухудшается. Дорогостоящую операцию готовы провести врачи из Германии. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

