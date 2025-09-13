На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

Службы экстренного реагирования в регионе переведены в режим повышенной готовности.

Угроза цунами на Камчатке сегодня

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Землетрясение на Камчатке

Угроза цунами объявлена в Камчатском крае после сильного афтершока. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, особенно внимательными должны быть жители и гости, посещающие Халактырский пляж и другие прибрежные зоны, подверженные риску цунами.

Также сообщается, что специалисты оперативно приступили к проверке социально значимых объектов. Все службы региона переведены в режим повышенной готовности.

По информации главного управления МЧС России по Камчатскому краю, землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано в акватории Тихого океана, в 114 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Население города составляет около 162,5 тысячи человек.

Землетрясение на Камчатке
13 сент
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
6 сент
Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов
23 авг
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки
23 авг
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
21 авг
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке
20 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
12 авг
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
11 авг
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
10 авг
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
8 авг
Город «качнуло»: землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока
