На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения

Службы экстренного реагирования в регионе переведены в режим повышенной готовности.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Угроза цунами объявлена в Камчатском крае после сильного афтершока. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, особенно внимательными должны быть жители и гости, посещающие Халактырский пляж и другие прибрежные зоны, подверженные риску цунами.
Также сообщается, что специалисты оперативно приступили к проверке социально значимых объектов. Все службы региона переведены в режим повышенной готовности.
По информации главного управления МЧС России по Камчатскому краю, землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано в акватории Тихого океана, в 114 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Население города составляет около 162,5 тысячи человек.
